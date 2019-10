Festa in Rocca con giochi, musica e gelato artigianale

Sabato 5 ottobre, dalle ore 15.30, la Rocca Vescovile di Bertinoro è aperta a tutti per festeggiare i 25 anni del Ce.U.B. - Centro Residenziale Universitario Bertinoro.

Divertimento per tutti. Per i più piccoli animazioni, giochi, burattini e caricature.

Per gli adulti musica dal vivo e buon cibo a cura della Pro Loco di Bertinoro.

Inoltre è presente il carretto del gelato Km7 e l'area cocktails dei ragazzi del teatro.

Durante la Festa in Rocca è possibile visitare il piano nobile della Rocca, il Museo Interreligioso e la mostra "Tour Operator" dell'artista forlivese Massimo Sansavini.

Servizio di navetta gratuito.