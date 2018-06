Festa di Sant’Antonio a Montepaolo coi Francescani Conventuali. Dopo la riapertura ufficiale, avvenuta il 19 maggio scorso alla presenza di decine di fedeli, il santuario dovadolese eretto nel luogo in cui per 15 mesi, fra il 1221 e il 1222, visse uno dei più grandi fari della cristianità, Antonio da Lisbona (la città dove nacque) o da Padova (la località italiana in cui morì), è pronto per la festa patronale di mercoledì. Il programma, redatto dai Frati Minori conventuali in collaborazione con il Gruppo di preghiera di Montepaolo, prevede alle 7.30 l’apertura del santuario. Alle 8 partirà da Castrocaro Terme il pellegrinaggio a piedi e alle 10, all’arrivo a Montepaolo, è prevista la consegna degli attestati di partecipazione. A tutti gli studenti che avranno preso parte alla camminata, all’arrivo sarà offerta una bevanda nel punto di ristoro allestito sul sagrato del santuario. Alle 11 è prevista la santa messa, seguita alle 15 dalla processione lungo il Sentiero della Speranza e alle 16 dalla benedizione degli ammalati, dei bambini e dei pellegrini, mentre alle 17 sarà celebrata la liturgia eucaristica vespertina. Il santuario di Montepaolo chiuderà definitivamente i battenti alle 19. Per quanti desidereranno confrontarsi con la spiritualità francescana, c’è possibilità di confessarsi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 18.30.

La prima festa patronale di Sant’Antonio da Padova sotto l’egida dei Frati Minori Conventuali, è tutto merito del Comitato Montepaolo per Sant’Antonio, costituitosi già l’indomani della notizia della definitiva partenza dei Francescani Minori da Forlì, avvenuta il 4 ottobre 2016. Si tratta di un gruppo di fedeli coordinati da Daniela Ronconi, che non ha mai perso la speranza di riportare gli emuli del Poverello d’Assisi in Diocesi. “Dal maggio scorso – si legge sul profilo facebook del gruppo, da un post del 1° dicembre 2017 – abbiamo intessuto un fitto dialogo con l'Ordine Francescano dei Frati Conventuali, nell’intento di riavere la famiglia francescana a Montepaolo nel periodo estivo”. Morale della favola, dal 19 maggio al 7 ottobre 2018 i Conventuali da Padova prestano il loro servizio di accoglienza al Santuario. La cosa è ormai acquisita grazie anche all’impegno del vicario provinciale dell’Ordine Francescano Minori Conventuali, padre Roberto Brandinelli, “cui va il merito – si legge nella nota del Comitato - di essersi prodigato con grande intensità per il Santuario, attivandosi in prima persona per creare ed organizzare un team di frati disponibili a prender parte alle molteplici iniziative che si terranno a Montepaolo”. I Frati Conventuali presteranno servizio pastorale nei weekend estivi sino al 7 ottobre, celebrando la santa Messa alle 17 del sabato, nonché alle 11 e alle 17 nelle giornate di domenica e nei festivi.