Festival de L’Unità della Pescaccia: otto giorni di musica e gastronomia

Si apre giovedì 22 agosto il Festival de l’Unità della Pescaccia, che torna, anche quest’anno, nel parcheggio di via Sintella a Villagrappa, accanto al campo sportivo. Tutte le sere, alle 19, apre al pubblico lo stand gastronomico che offre cucina tipica romagnola. Non mancano la tradizionale pesca e lo spazio giochi per i bimbi gratuito.

Tanti gli appuntamento con la musica dal vivo e gli spettacoli. Giovedì 22 agosto alle 21 apertura con l’orchestra di Roberta Cappelletti; venerdì 23, alle 20, il gruppo giovani di Villagrappa “La sgangherata combriccola” presenta “E bidon d’la ciusté. A seguire spettacolo di ballerini “New dance club”.

Sabato 24, alle 21, l’orchestra “Amici del sole”. Domenica 25 agosto, pranzo alla festa alle 12.30. In serata musica con Sofia & Ale. Lunedì 26 alle 20, concerto di Yuri Ciccarese e, a seguire, la Compagine di S. Tomè presenta “S’an s’avdè piò, buon Natale”. Martedì 27 spazio all’orchestra David Pacini. Mercoledì 28 concerto di “Genio e Buby band”. Giovedì 29 chiusura con il concerto dell’Orchestra di Mirco Gramellini.