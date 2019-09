Un tuffo nel passato: Modigliana celebra Silvestro Lega con le "Feste dell'800" ed i quadri viventi

E' il weekend della 23esima edizione delle Feste dell'800 a Modigliana. Si tratta di una manifestazione nata dopo la grande mostra monografica, dedicata a S. Lega nel 1995, con l'obiettivo di mantenere la memoria dell'illustre concittadino, Maestro della Macchia, con una manifestazione annuale, che pone al centro dell'attenzione la vicenda umana ed artistica del pittore romagnolo attraverso itinerari particolari ogni anno diversi.

Questi itinerari sono caratterizzati dagli ormai noti “Quadri viventi” che sono riproduzioni di tele famose di Silvestro Lega, con personaggi veri, che assomigliano in modo impressionante ai modelli del pittore, e posano davanti a fondali ed ambienti ricostruiti perfettamente come nelle opere originali. Intorno ai quadri viventi, la porterà i visitatori nell'800 romagnolo: tante persone vestite in costume, personaggi della storia locale, garibaldini nell'accampamento e nelle scaramucce, cantastorie e gruppi musicali, giochi per bambini e ragazzi, piatti della tradizione ottocentesca.

Feste dell'800, il programma - Scarica il documento

I partecipanti, nei momenti di pausa dei figuranti, potranno entrare nei quadri per scattare originali foto. L'arte incontrerà la storia e le Feste dell'800 faranno vivere, a chi partecipa, una esperienza indimenticabile.

Il programma

Giovedì 12 settembre

Dalle ore 18.00 alle ore 23.00 Ex Filanda - Via Don G.Verità, 39. Nella Filanda dell’800 Conferenza, visite guidate alla Biblioteca Mazziniana, rinfresco, performance di musica contemporanea. A cura di OM

Venerdì 13 settembre

- ore 19.00 Giardino Museo Civico “Don G. Verità”: Presentazione del Libro “Un amministratore moderno, Guelfo Guelfi e l’etica Mazziniana nell’Italia monarchica (1837-1911)” di Michele Finelli intervistato da Pietro Cao Sauro (Mercato Coperto)

- ore 20.00 Via N. Sauro (Mercato coperto) "A cena nell'800: rivisitazione culinaria della cena offerta dai Modiglianesi a Giuseppe Garibaldi",a cura dell’Associazione Pro Loco - Modigliana. Su prenotazione: 0546 941019. Costo 25 euro.

Sabato 14 settembre

- ore 10.30 al Nuovo Teatro dei Sozofili - Piazzale E. Berlinguer, ci sarà il convegno "1849 L’anno della trafila" a cura dell’Associazione Mazziniana Italiana Sezione Silvestro Lega Modigliana

- ore 15.00 Giardino Museo Civico “Don G. Verità” presentazione del libro “Cenni storici sulla città di Modigliana” a cura dell’associazione Pro Loco Modigliana

- ore 16.30 Sfilata delle leve, con partenza dal Loggiato Comunale sino ai giardini di Don G.Verità

- ore 18.00 Giardino Kara Bobowski - Via Marconi, 2 aperitivo con l’arte Esposizione di pittura e letture

- ore 18.00 Piazza Matteotti Inaugurazione mostra “L’800 e la Contemporaneità nell’arte” a cura dell’associazione Ics Fectori Art

- dalle ore 19.00 all’Osteria di Piazza Don G.Minzoni sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione contadina a cura dell’associazione Pro Loco Modigliana. Allieterà la serata il gruppo musicale Quinzan

- dalle ore 20 alle 23 "Notte dell'arte: i musei aprono le porte" con ingresso gratuito: il Museo Civico Don Giovanni Vertità, la Pinacoteca Comunale “S. Lega”, la Mostra delle Carte di Silvestro Lega di Marco Pasquini, la Sala Pietro Alpi con il Videoracconto “Il sogno di Silvestro Lega” e la Mostra “Crocefisso e Crocefissi” al MU.VE

- ore 20.30 "Modigliana Mistery Tour", un suggestivo itinerario notturno guidato acura del gruppo Mistery Leader. Partenza dal Ponte della Signora con arrivo alla Rocca dei Conti Guidi con soste in alcuni punti con racconti e recitazioni.Per un itinerario tra storia, leggenda, folklore e mistero.

Domenica 15 Settembre

Feste dell’800

- ore 9.30 Accoglienza del Governatore della Regione Emilia-Romagna Dott. Stefano Bonaccini - presso il Giardino del Museo Civico Don Giovanni Verità (in caso di matempo Sala Consiglio Comunale)

- ore 10.30 Inizio delle feste per le vide del centro storico con “800 in fiera” - Artigianato storico e mostra degli antichi mestieri. Giochi per i bambini, spettacoli artisti di strada

- dalle 10.30 alle ore 12.30 "I quadri viventi di Silvestro Lega"

- ore 11.30 apertura delle osterie di Piazza Don Minzoni e Via Nazario Sauro (mercato coperto) e dei punti ristoro presenti in paese

- ore 14.30 Piazza G. Matteotti presentazione e parata dei gruppi in costume a cura del gruppo Ciapa Cialdini

- dalle 14.30 fino alle 18.30 "I quadri viventi di Silvestro Lega"

- ore 15.30 "Alla scoperta di Silvestro Lega", un percorso illustrativo dei quadri viventi. Ritrovo davanti al Museo Civico – Via Garibaldi

- ore 17.30 in Piazza Matteotti danze ottocentesche al tempo di Silvestro Lega, a cura dell’associazione Società di Danza Circolo di Romagna