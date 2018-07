Feste, escursioni e concerti tra i monti

A Santa Sofia il mese di agosto si apre con feste e sagre in paese e nelle frazioni.



Martedì 31 luglio, dalle ore 19.30, Festa di via Marconi con mercatino dei bambini, musica, esibizione del gruppo di ginnastica ritmica "Farfalle Blue" e sfilata di moda.



Mercoledì 1 agosto, alle ore 21.00 in piazza Gentili a Santa Sofia si tiene il tradizionale "Concerto nel borgo" del Corpo Bandistico “C. Roveroni”, diretto dal Maestro Massimo Bertaccini.



Venerdì 3 agosto, alle ore 20.30, Presso la Corte dell’ostello, festa conclusiva del Centro Estivo “da favola” di C.I.F. Santa Sofia: spettacolo finale dei bambini e festa per tutte le famiglie.



Da sabato 4 a martedì 7 agosto, torna l'annuale appuntamento con la Festa dell'AVIS presso Area Feste e Parco della resistenza. Ogni sera stand gastronomici, musica e area giovani.



Domenica 5 agosto, alle ore 16.00, a Spinello, Festa della Madonna e Festa dei Bambini. Celebrazioni religiose, concerto del Corpo bandistico “C. Roveroni” e animazione per bambini a cura di Pro Loco Spinello.



Presso il Giardino Botanico di Valbonella, il Centro visite del parco propone iniziative per il fine settimana: sabato 4 agosto alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla ricerca dei frutti del sottobosco e piccolo laboratorio di degustazione; domenica 5 agosto "Piante officinali: chi sono e come si usano". Alle ore 11, presso il Centro visita di Santa Sofia, lezione sulle piante officinali in compagnia di un’erborista. Alle ore 15:00 , al Giardino Botanico di Valbonella, escursione per conoscere e scoprire le piante officinali che lo abitano. Info e prenotazioni: tel 0543-970249 , e-mail cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it

E poi alla Diga di Ridracoli sabato 4 agosto ci sono un'avventurosa uscita in canoa fino alla “zattera” e un'escursione serale in battello elettrico con cena al rifugio Ca' di sopra. Rientro notturno lungo il sentiero panoramico.

Domenica 5 agosto pedaLAMA: Escursione facile alla portata di tutti con MTB elettrica fino alla foresta della Lama.