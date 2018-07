Feste, giochi ed eclissi sotto le stelle

Nuovi appuntamenti sotto le stelle per l'estate predappiese 2018. Venerdì 20, alle ore 21.00, l'appuntamento è in piazza Garibaldi a Predappio, per una serata di Bridge sotto le stelle.



Serata all’insegna del burraco, invece, sempre in piazza Garibaldi, martedì 24 luglio alle ore 21.00, organizzata dall'associazione "Albero Rosso".



Da giovedì 26 a domenica 29 luglio l'appuntamento è invece a Rocca delle Caminate per la Festa parrocchiale della Beata Vergine, tra riti religiosi, musica, giochi e gastronomia.



Una serata speciale all'interno della festa sarà quella di venerdì 27 luglio quando, in occasione dell'eclissi di luna, è in programma alla Rocca un'osservazione astronomica accompagnata dalla degustazione dell'ottimo Sangiovese locale, evento a cura dell'associazione "Terre di Predappio" (ingresso 5,00 euro).