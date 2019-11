Il festival Blues irrompe in città: il sound del Delta e di Chicago nei locali forlivesi

Parte giovedi la quarta edizione del Blues (Cajun & Zydeco Festival) in diversi locali di Forlì promosso dall’Ass. Cult. Marco Polo e da Naima Foundation, con band americane e italiane.

Alcuni dei migliori bluesman italiani si ritrovano anche quest’anno a Forlì per proporre la loro versione della musica del “diavolo”, come si dice dalle parti del Mississippi. Alcuni suonano i blues tradizionali del Delta e altri il blues elettrico di Chicago. Il festival si inquadra, nel suo piccolo, nelle celebrazioni che si svolgono ogni anno in questo periodo per ricordare la nascita, la fondazione di New Orleans, la patria del jazz e del blues, avvenuta il 18 novembre di 301 anni fa, nonché la figura di Robert Johnson, il più grande musicista blues di tutti i tempi.

Il programma

Giovedì 7 novembre - VERDE PAGLIA BISTRO’ : LEADBELLY ROSSI E MARCO VIGNAZIA

Domenica 10 novembre – FERRI & MENTA, ore 19 : PAUL VENTURI E MAX SBARAGLI

Martedì 12 novembre – LA FIASCA CAFE’ : IRINE ROBBINS E VON WASHINGTON

Mercoledì 13 novembre – BIRRERIA BIFOR : MESSALINA FRATNIC E RICCARDO FERRINI

Domenica 17 novembre – JUMP CAFE’, ore 18,30 : SARA PIOLANTI E MARCO VIGNAZIA

Mercoledì 20 novembre – PETIT ARQUEBUSE : JOE GALULLO