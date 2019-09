Il Festival del Buon Vivere 2019 si apre con la cena "Impiatto zero"

Un'aperitivo e una cena per tagliare simbolicamente il nastro sulla decima edizione del Festival del Buon Vivere. Giovedì 19 settembre alle 18.30 si svolge l'ormai tradizionale aperitivo di apertura dell'edizione 2019 del Festival del Buon Vivere.

All'Arena di Via Regnoli a Forlì alle 18.30 si incontrano le tante realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, Monica Fantini (ideatrice della manifestazione) racconta per sommi capi il programma e Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, saluta i presenti.

Alle 20.30 la serata si sposta in via Regnoli per la "Cena impiatto zero - a Valeria". L’occasione per incontrarsi e conoscersi attraverso la condivisione del Cibo. Ai cittadini che vorranno prendervi parte è richiesto di portarsi cibo, piatti, posate e bicchieri. L'organizzazione mette a disposizione i tavoli, le sedie e agli allestimenti. Durante la serata si esibiscono Gli Scaricatori.

Venerdì 20 ottobre alle 20.30 alla Chiesa di San Giacomo, il Festival entra nel vivo con l'incontro con Steve McCurry che presenta la mostra "Cibo", visitabile dal giorno seguente e fino al 6 gennaio.