Festival dell'Incontro: tra gli ospiti anche la figlia del magistrato Paolo Borsellino

Tutto si genera dall'incontro fra le persone: proprio da questo assunto nasce il Festival dell'Incontro che si svolge sabato 28 settembre in corso della Repubblica a Forlì nella giornata di chiusura della Settimana del Buon Vivere. Nato per festeggiare il trentennale della Cooperativa Paolo Babini, il Festival cerca di riproporre la dimensione relazionale del Corso. Insomma si cerca un modello concreto di Buon Vivere. La speranza è che questo evento possa diventare un appuntamento annuale nel contesto della Settimana del Buon Vivere. Tra gli ospiti del Festival spicca sicuramente la presenza di Fiammetta Borsellino che, con il suo impegno per la legalità cerca di cambiare la società dal basso, attraverso un lavoro quotidiano e costante.

Programma

Ore 10:00. L’arte della giustizia: incontro con Fiammetta Borsellino

Auditorium Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro

Ingresso gratuito.

Ore 21. Sedati in quel caffè. Concerto Omaggio a Battisti-Panella

Ex Cinema Mazzini, Corso della Repubblica

Marco Sabiu e Gabriele Graziani presentano in anteprima mondiale il manifesto pop surreale del Battisti-Panella pensiero.

Gabriele Graziani (voce), Marco Sabiu (produzione musicale e regia video)

Ingresso gratuito.