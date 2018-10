Torna il Festival Internazionale di poesia, video e arti visive "L’orecchio di Dioniso"

Al via la terza edizione del Festival Internazionale di Poesia, Video e Arti visive “L’orecchio di Dioniso” diretto da Walter Valeri, in collaborazione con Matteo Zattoni e Pina Piccolo e, quest'anno, dedicato al poeta e scrittore romagnolo a Tonino Guerra. La manifestazione, che si inserisce nel palinsesto di iniziative “Stati Generali della Creatività” promosso dall’assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Forlì, si svolgerà da venerdì a lunedì fra Forlì, Bertinoro e Cesenatico e vedrà coinvolti poeti e artisti provenienti da varie parti del mondo come gli Stati Uniti, il Canada, la Spagna, l’Inghilterra, l’Iraq, la Grecia e l’Italia.

L’inaugurazione è prevista per venerdì a Palazzo Romagnoli (via Albicini 12) alle 19:30, dove Maria Pia Arpioni introdurrà la sezione Video Poesia composta da due video: “La speranza ha sempre un piano B” di A.A Fokurov (Grecia) e “Il sogno di Tim Robbins” (Usa) con la regia di Felice Cappa, produzione Rai-Cultura. Alle ore 21:00, Maurizio Cucchi, poeta contemporaneo, leggerà le sue poesie insieme a Fabrizio Bernini. Sabato, alle 16, verrà proiettato sempre a Palazzo Romagnoli il video “Quando il tiro di alza. Il sangue d’Europa: 1914-1918” di Guido Ceronetti. Alle ore 18:00, in rappresentanza della poesia italiana al femminile, leggeranno i loro versi Monica Amaducci, Patrizia Laquidara, Maria Luisa Vezzali. A concludere la giornata, alle ore 21:00, sarà possibile ascoltare in inglese e tradotte in italiano le poesie di Louise Berenice Halfe (Canada) e David Gullette (USA).

Domenica, al Museo della Marineria di Cesenatico, alle ore 16, la regista Marcella Piccinini introdurrà il suo video documentario “La mia casa e i miei inquilini, il lungo viaggio di Joyce Lussu”. Si prosegue, alle ore 17:30, con la lettura in lingua originale, e con successiva traduzione in italiano, dei versi di Fawzi Karim (Iraq) e Nuria Ruiz De Vinaspre (Spagna). Per l’occasione Pina Piccolo leggerà i versi del poeta palestinese Ashraf Fayadh, attualmente in carcere in Arabia Saudita. Alle 20 tutti i poeti si sposteranno a Bertinoro, ospiti della Copperativa Le Camelie, per incontrare, confrontarsi e parlare con la conviviale di Fatti di Poesia, a cui seguirà, alle ore 21:00 per la sezione Teatro in versi, la presentazione in prima assoluta del laboratorio-spettacolo in gaia gioventù/primo movimento, tratto dalla Vita Nuova di Dante Alighieri, adattato e diretto da Walter Valeri. Lunedì , alle 11, tutti i poeti incontreranno gli studenti e i docenti del Liceo Scientifico “Enzo Ferrari” di Cesenatico mentre, alle ore 21, per la sezione Versi Dipinti, si inaugurerà nella galleria Arte e Parole di Cesena, la mostra del poeta-pittore iracheno Fawzi Karim, che resterà aperta fino al 15 novembre. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Per maggiori info visitare il sito www.lamacchinasognante.com