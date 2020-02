Il festival "Le Cantantesse" cerca le nuove voci del jazz

Nell’ambito del festival Le Cantantesse, che prende vita a Forlì dall'1 all'8 marzo, viene bandito un Concorso nazionale per voci nuove jazz emergenti.

Questa è la sopresa che il festival di voci femminili, ideato nel lontano 1999 dal Naima jazz club e ripreso dal 2016 dall’Ass. Cult Marco Polo, riserva a tutte le cantanti, senza limiti di età,

Come partecipare

Le cantanti interessate possono inviare un link o un mp3 alla segreteria del Concorso (marcopolo2016@virgilio.it oppure a naimaclub@gmail.com) contenente 3 brani di jazz standard/ballad entro il 29 febbraio, con relativi spartiti allegati, e la tonalità preferita.

La giuria e il premio

Una qualificata giuria composta dal maestro Giuliano Cavicchi, già direttore dell’orchestra Rai per oltre venti anni, Francesco Giardinazzo, docente all’Università di Bologna - sede di Forlì, Vince Vallicelli, batterista di fama nazionale, Michele Minisci, già direttore artistico del Naima jazz club, Massimo Conficoni, già direttore artistico del club Ex Machina e oggi responsabile della Pig Agency, e Rossana Casale, come presidente, selezionerà il materiale pervenuto e porterà le prime 10 classificate alla serata di venerdì 6 marzo, presso il club Ottantadue di Forlì, dove si esibiranno davanti ai giurati e al pubblico presente, accompagnate al pianoforte dal maestro Cavicchi.

Le prime tre classificate si esibiranno il giorno dopo, sabato 7 marzo, sempre presso il club Ottantadue, con gli stessi brani portati per la pre-selezione, sempre davanti alla suddetta giuria e al pubblico presente, prima del concerto di Rossana Casale.

La vincitrice, come premio potrà usufruire di un soggiorno di 7 giorni presso la prestigiosa scuola “New York Work Shop” per frequentare uno stage sulla voce, comprendente il volo e l’alloggio (escluso il vitto), tra i mesi di luglio e agosto 2020.