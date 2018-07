Festival Mosto, tre giorni in cantina con i migliori narratori

Torna per una nuvoa edizione "Mosto" il festival di narrazione che si svolgerà come di consueto nell'area di Villa Rossi a Cusercoli, altrimenti nota come i Poderi Dal Nespoli. Già confermate quest'anno le presenze tra gli altri di Federico Buffa e Frankie Hi-NRG.

Lo scorso anno la rassegna si è tenuta nel mese di luglio, mentre quest'anno la tre giorni viene spostata a settembre, mese forse più consono perché di rientri dalle vacanze e con un clima sicuramente più accettabile.

Il programma vede personaggi di rilievo nazionale della cultura, della musica e non solo, esperti di narrazione sotto varie forme d'arte. La prima serata, giovedì 6 settembre, arriveranno in val Bidente Arianna Porcelli Safonov, Federicu Buffa e Matteo Caccia.

Quindi si prosegur venerdì 7 con Davide Enia, Dente e Guido Catalano, che presenteranno "Contemporaneamente insieme anche d'estate" spettacolo inedito e originale con la regia di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Non un reading, non un concerto, ma rime semiacustiche, metafore in quattro quarti, in cui il poeta torinese ed il cantautore emiliano incrociano chitarra e penna per parlare d’amore a modo loro, giocando con le parole e con il pubblico.

Infine, Festival Mosto si chiuderà sabato 8 con la presenza di Annagaia Marchioro e il cantautore rap Frankie Hi-Nrg.