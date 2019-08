Parte con un festival dedicato alla musica il progetto "Meno nove Più tre"

Il Centro Diego Fabbri in sinergia con l’Istituto Musicale A.Masini di Forlì, ha progettato un percorso legato allo sviluppo e divulgazione di attività musicali legate alla fascia perinatale (prima e dopo il parto).

Il Progetto Meno nove Più tre parte con un Festival in tre giornate (30/31 agosto, 1 settembre 2019) con attività ed eventi che avranno luogo negli spazi dell’Istituto Musicale A.Masini.

A partire da ottobre 2019, fino a settembre 2020, verranno invece sviluppate attività di canto e musica prenatale e post natale in modo continuativo sempre negli spazi del Masini.

Venerdì 30 agosto alle ore 18.00 si apre ufficialmente il Festival con una presentazione a cura di Elisa Ridolfi (musicoterapeuta, dott.ssa in psicologia, cantante professionista), Jessica Omizzolo (pedagogista), Tatiana Camillucci (ostetrica) e Paolo De Lorenzi (Direttore del Centro Diego Fabbri).

Verranno illustrati brevemente i percorsi -teorico/pratici- destinati a famiglie in attesa, neonati e bambini/e fino ai 3 anni d’età e le relative “aree” di appartenenza (Musicale/Sonora, Psico/Pedagogica e Ostetrico/Medica) e spiegato come ad ognuna di queste si svilupperà in momenti recettivi (di ascolto) e attivi (sperimentazione diretta).

A seguire, alle ore 18.30, nell'area cortilizia dell'Istituto musicale, si potrà assistere al Concerto d’apertura Albero Vagabondo, racconti di un'arpa giramondo, a cura dei Maestri Marta Celli (Arpa) e Vince Vallicelli (Percussioni).

Il resto del programma

Presso l’Istituto Musicale Masini, in sinergia con le associazioni e le istituzioni dedicate alla cura e benessere del mondo pre e post natale, verranno sviluppati Cicli di incontri teorico/pratici di Canto e Musica Prenatale, con la formazione di un “Coro Interessante” che potrà esibirsi all’interno delle manifestazioni della città di Forlì.

Nel dettaglio, i cicli hanno una durata di 5 incontri di cui 4 “vis a vis” con le mamme in attesa e l’ultimo di coppia.

Il primo ciclo partirà a novembre 2019, per terminare nel dicembre 2019, il secondo ciclo marzo 2020-aprile 2020, il terzo ciclo settembre 2020-ottobre 2020.

A cadenza bi-settimanale a partire da ottobre 2019, inizierà l’attività di post-parto musicale dedicato alla fascia 0-3 anni, diviso per età, fino a maggio 2020.

Ogni incontro durerà 50 minuti e sarà un percorso in cui bambini/e e famiglie potranno divertirsi con la musica suonata dal vivo, esplorare strumenti percussivi, melodici e armonici, imparare un repertorio idoneo in un contesto dedicato e professionale. Ogni incontro prevede la coopresenza di Elisa Ridolfi (curatrice del progetto assieme al Centro Diego Fabbri e all’Istituto A. Masini) e un musicista dell’orchestra giovanile A.Masini.