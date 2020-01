Fiabe a teatro: ecco "L’acciarino magico"

Con L’acciarino magico, spettacolo tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen, proseguono, domenica 2 febbraio alle ore 16, gli appuntamenti con le Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì. Lo spettacolo è interpretato da Andrea Lugli della compagnia Il Baule Volante con l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi.

Lo spettacolo, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, presenta una fiaba di Andersen meno frequentata ma, non di meno, cara all’immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’importanza del coraggio ma anche della prudenza, saper andare nel profondo, superare la paura, domare l’animale misterioso e potente nascosto laggiù, farselo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo evocare e persino cavalcare.

La voce e il corpo narrante di Andrea Lugli si arricchiscono, in questa avventura, della voce di Stefano Sardi con i suoi virtuosismi e con le sue sorprese: canto, suono, evoluzioni multimediali con la pedaliera multi-effetto alla ricerca di suggestioni meta-melodiche che prendono per mano e portano dentro la storia.