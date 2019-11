Fiabe a teatro: "La Bella e la bestia"

Il Teatro Diego Fabbri di Forlì inaugura la nuova edizione della rassegna Family - organizzata per la Stagione 2019/2020 dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri con la collaborazione del Centro per le Famiglie della Romagna forlivese - domenica 8 dicembre alle ore 11 con La Bella e la bestia, una fiaba classica e universalmente nota e un intreccio avvincente che indaga il tema quantomai attuale della diversità, del “diverso” che abita dentro di noi.

Lo spettacolo, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri e portato in scena dalla compagnia Il Baule Volante, è scritto dal regista Roberto Anglisani e dall’attrice Liliana Letterese che lo interpreta con Andrea Lugli.

Lo spettacolo, così come tutti i futuri appuntamenti della Stagione Family, è a ingresso gratuito. Gli spettacoli della rassegna vogliono infatti essere preziose occasioni per tutta e per tutte le famiglie di aggregazione, condivisione, intrattenimento ed educazione, pensate per i bambini come per persone di tutte le età: l’accessibilità universale del linguaggio delle fiabe non conosce infatti distinzioni anagrafiche o di provenienze sociali e culturali.

Un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere orribile, metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia lo minaccia di morte. L’unica sua possibilità di salvezza è che sia una delle sue figlie a morire al suo posto. La più bella delle tre figlie accetta il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un altro destino.