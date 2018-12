Fiabe, spettacoli e musiche di Natale a Santa Sofia

Un programma denso di appuntamenti a Santa Sofia e dintorni nella settimana che anticipa il Natale.



Giovedì 20 dicembre, alle ore 10.00, presso la Sede AUSER, presentazione della Natività con i cori dei bambini dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia.



Venerdì 21 dicembre, alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio, come da tradizione si terrà la consegna del Giglio d'argento, il riconoscimento voluto da Comune ed ASSIPROV per ringraziare i "volontari silenziosi".



Sempre venerdì 21 dicembre, alle ore 20.30, presso il Teatro Mentore si terranno i saggi di Natale degli allievi dell'Associazione Musicale "Roveroni". Sul palco, gruppi ed ensamble di allievi e docenhti.



Sabato 22 dicembre, alle ore 17.30, presso il Teatro Mentore andrà in scena "Raperonzolo", classica fiaba per bambini. Inoltre, in collaborazione con CIF Santa Sofia, grande attesa per l'arrivo di Babbo Natale.

Lo spettacolo è compreso nei carnet di abbonamenti "Cumulativo" e "Family". Ingresso 7 euro, info e prenotazioni 349 9503847 o via email teatromentore@gmail.com.



Sempre sabato 22 dicembre, presso la Chiesa di San Pietro in Corniolo, alle ore 21.00 si terrà il "Concerto di Natale", poesie e musiche con il coro Voci Bianche di Corniolo, l'Orchestra di archi Orpheus e il contralto Stefania Fioretti diretti dal Maestro Ezio Monti.



Domenica 23 dicembre, alle ore 20.30, presso il Teatro Mentore, il Corpo Bandistico "Roveroni" si esibirà nel tradizionale Concerto di Natale.