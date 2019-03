The Fictive Five, sul palco la all-star band di Larry Ochs

Domenica 17 marzo, ore 18.00, all'Area Sismica arriva The Fictive Five, la all-star band di Larry Ochs.

Altra all-star band in questa 29ª stagione di Area Sismica, con ancora Larry Ochs protagonista, questa volta anche in qualità di compositore, e altri quattro tra i musicisti più rappresentativi della scena internazionale del jazz attuale, quali Nate Wooley, Ken Filiano, Pascal Niggenkemper ed Harris Eisenstadt, che non hanno certamente bisogno di presentazioni.

The Fictive Five è un quintetto nato nel 2013 a New York, in una residenza voluta proprio dal fondatore dei ROVA Saxophone Quartet. L’alchimia di questi veterani dell’improvvisazione è stata immediatamente entusiasmante, tanto che è nata l’urgenza di strutturare il progetto e documentarlo fisicamente, cosa che avvenne nel 2015 con un incredibile cd edito dalla Tzadik.

Successivamente la band si è esibita nei più importante palchi americani ed europei, con nuove linee compositive che sfoceranno in un nuovo album, che sarà presentato all’area sismica in questa attesa data.

Ingresso 15 euro

Area Sismica è un circolo Arci