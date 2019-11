L'Immacolata inaugura la Fiera delle Domeniche di Natale

Domenica 8 dicembre a Forlì inaugura la Fiera delle Domeniche di Natale. Una passeggiata al mercato ambulante delle feste, nel cuore del centro storico di Forlì, addobbato ad arte per creare un’atmosfera natalizia, oltre ad essere divertente, può riservare delle gradite sorprese. Abbigliamento, accessori, prodotti per la casa o la persona: i centoundici negozi su ruote daranno appuntamento in Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle Torri e Piazza Saffi nelle domeniche dell’ 8, 15 e 22 dicembre, dalle 7.30 alle 20.

Alla Fiera delle Domeniche di Natale si possono trovare articoli di pelletteria di qualità, abiti di marca a prezzi scontatissimi oppure di brand sconosciuti ma belli e fatti bene, biancheria e tovagliato per fare più bella la tavola delle feste. Ci saranno anche tante idee regalo per tutti i budget: lingerie portafortuna, sciarpe e guanti per proteggersi dai rigori invernali, bigiotteria scintillante, cosmetici, profumi, oggettistica e decorazioni natalizie. La Fiera delle domeniche di Natale -organizzata da blu Nautilus srl per conto dell’amministrazione comunale - è uno scrigno di tesori per chi ama frugare fra le bancarelle e non rinuncia al contatto diretto con il venditore.