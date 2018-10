Raduni di cani, gare di bellezza di gatti, ma anche rettili e cavalli: torna "Animali in Fiera"

Animali, che passione. Nasce dall’amore e dalla meraviglia che spontaneamente suscitano in noi la straordinaria varietà di specie che popolano il pianeta, la rassegna fieristica dedicata a tutta la famiglia che permette di immergersi nel fascino di tutte le forme di vita animale. Una manifestazione che si prefigge lo scopo di favorirne una conoscenza non superficiale, essendo da sempre focalizzata su tre principi irrinunciabili: educazione, cura, rispetto. E’ “Animali in Fiera”, la cui nona edizione torna alla Fiera di Forlì sabato e domenica. Una grande occasione per passare un weekend alla scoperta di animali di ogni tipo: da quelli più rari ed esotici a quelli che ritroviamo nelle fattorie romagnole, sino naturalmente a cani, gatti, cavalli e tutte le specie d’affezione. La rassegna organizzata da Romagna Fiere si svolge sotto l’attento controllo dei servizi veterinari della sanità pubblica e si sviluppa su un’area di 13mila metri quadrati tra mostre, concorsi, conferenze, esibizioni, gare, laboratori didattici per adulti e bambini, percorsi di conoscenza e divertimento, una vasta selezione di accessori, prodotti per l’alimentazione e la toelettatura.

“Animali in Fiera” è strutturata in sezioni ed aree tematiche. "Reptilius" è il contesto nel quale si potranno ammirare serpenti, anfibi, sauri, aracnidi, roditori e una sezione di acquariologia con pesci di acqua dolce tropicale. Quest’anno ci saranno: la mostra-mercato con oltre 2.000 esemplari di tartarughe, terrestri, acquatiche e palustri, provenienti da tutti i continenti; grandi vasche al cui interno si potranno ammirare una ventina di coloratissimi esemplari di Carpe Koi; insetti che ancora allo stadio larvale vengono estirpati dai tronchi e in molti Paese, anche Europei, vengono… mangiati.

Tornano “Psittacus”, mostra ornitologica di pappagalli, l’amatissima “Aja Romagnola”, a cura dell’associazione razze e varietà autoctone romagnole che allestirà una grande fattoria tra giochi d’un tempo, laboratori didattici e animali, anche di razze nane, tutti da vedere, e “Pianeta Animali” dove ammirare rapaci, ibis, gru e piccoli mammiferi e tanti altri animali esotici ed insoliti.

In questa edizione il programma di appuntamenti per tutta la famiglia è ancora più variegato e ricco rispetto agli scorsi anni e non mancheranno le novità come due raduni dedicati ai cani. Saranno allestiti due ring. Uno ospiterà le attività ludico didattiche proposte da allevatori del Cane Corso, progetto collaterale organizzato da Silvia Grilli del Ranch di Pluto a.s.d. Si potrà assistere a dimostrazioni di addestramento di base, socializzazione, attività sportive (agility-obbedienza-walking-dog). Il secondo ring proporrà al pubblico la conoscenza di esemplari di Cane Lupo Italiano, con l’evento divulgativo “La Tana del Lupo” organizzata da A.R.V.A.R. Un raduno nazionale al quale parteciperanno esemplari di cani guidati da esperti allevatori e istruttori per fare conoscere alle persone la corretta gestione del proprio cane lupo all'interno della nostra società e il giusto approccio tra uomo e animale.

Assieme ai cani, non potevano mancare i gatti ed ecco che torna “Forlì in Gatto”, esposizione di magnifici esemplari di gatti provenienti da tutto il mondo organizzata da Felinia Eventi. Si sfideranno in prove di bellezza, oltre 300 gatti da concorso del circuito World Cat Federation, per la gioia di tutti gli amanti di questi magnifici animali. Arricchito sarà il quinto Salone del Cavallo, al cui interno si potrà vivere il mondo equestre a 360 gradi. Due giorni di dimostrazioni di tutte le discipline, dalla monta inglese a quella americana, dal dressage a una rievocazione storica dell’Hunting & Cross Country, sino a meravigliose esibizioni di alta scuola spagnola con straordinari cavalli andalusi. Per i più piccoli ci saranno il battesimo della sella e la Casa dei Mini Pony, in più si potrà ammirare una selezione di selle d’ogni epoca provenienti dal Museo della Sella e immergersi nel Villaggio Indiano di Tatanka. E per tutti i ritmi country da ballare con i Wild Angels.