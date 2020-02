Moda, collezionisti e tatuaggi. Alla fiera del Vintage arriva la Tattoo Convention

E' in programma alla Fiera di Forlì il 13, 14 e 15 marzo 2020 la 29a edizione di “Vintage! La moda che vive due volte”. Un intero fine settimana per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, grandi firme della moda, stile di vita e musica; tutto rigorosamente “d’annata”.

Un’esperienza sensoriale, emotiva e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è fonte d’ispirazione.

Un’immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di uno “scampolo di storia” con eventi collaterali coinvolgenti, come i preziosi archivi storici in mostra, eventi di musica live, spettacoli, corsi di ballo e laboratori a tema.

Un tuffo nel periodo che va dagli anni ’20 agli anni ’80, con la moda, il modernariato, articoli da collezionismo, profumi, capi sartoriali dell’epoca, pezzi di design, con un occhio di riguardo al mercato che si è creato intorno ad essi e al mondo del collezionismo.

Forlì Tattoo Convention

Novità assoluta di quest'anno è la prima Forlì Tattoo Convention, tregiorni in cui l'arte usa la pelle per esprimersi. Un appuntamento clou per artisti tatuatori e tatuati, in cui vengono premiate le migliori creazioni. Il mondo del tatuaggio si mette in mostra come fenomeno sociale apprezzato da ogni età e in continua evoluzione.

Orari: venerdì dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20