"Figurine di sport": secondo incontro tra verticale e orizzontale

In occasione di "Forlì. Città europea dello sport 2018" la Fondazione cardiologica "Myriam Zito Sacco" col Patrocinio del Comune di Forlì, presenta il secondo incontro del ciclo " Figurine di sport".



Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 21.00, Salone Comunale si svolgerà l'incontro "VERTICALE E ORIZZONTALE - Dove lo sport da tridimensionale diviene verticale per alcuni e orizzontale per altri". In programma interventi di Maurizio "Manolo" Zanolla (alpinista) e Massimo Voltolina (atleta multidisciplinare). Moderano Marco Viroli (giornalista) e Arturo Lattuneddu (Fondazione cardiologica "Myriam Zito Sacco").

“Verticale e orizzontale” perché ci si sposta in alto o in lungo. Terra e acqua due dei 4 elementi divini.

La ricerca della solitudine, della meditazione, della libertà, della natura e della sua protezione accomuna i due relatori, famosissimi nei loro rispettivi campi. Il primo si sostiene con un dito, letteralmente, il secondo col ritmo delle sue bracciate.

Ingresso offerta libera.

A inizio serata sarà offerto un caffè da Estados Cafè.

Al termine degustazione di vini di Poderi del Nespoli