Filippo Giardina apre il San Luigi Comedy Night

In arrivo alla Sala San Luigi di Forlì il “San Luigi Comedy Night” la prima rassegna di Stand Up Comedy della città. Tre appuntamenti (29 Marzo, 5 e 12 Aprile) per ridere e riflettere con quella che è la new wave della comicità italiana, che negli ultimi anni ha visto un vivace proliferare di una vera e propria scena indipendente.

Lontana da luoghi comuni, argomenti mainstream sentiti mille volte, “personaggi” con i loro tormentoni, la Stand Up Comedy prevede un monologhista solo sul palco che in totale assenza di quarta parete propone al pubblico sé stesso, messo a nudo, e il suo punto di vista sulla società, l'attualità, ed ogni cosa faccia parte del suo personale mondo: idiosincrasie, aneddoti personali o critica satirica. Nata e sviluppatasi principalmente negli Stati Uniti, questo genere comico sicuramente più maturo e consapevole (il linguaggio e gli argomenti trattati possono essere espliciti, il punto di vista volutamente scomodo, ma per scopi comici) sta riscuotendo successo sempre maggiore anche in Italia.

Ad alternarsi sul palco del San Luigi, due veterani della stand up nostrana (Filippo Giardina e Saverio Raimondo) e uno dei nomi di punta nel panorama degli emergenti (Alessandro Ciacci).

Il primo appuntamento è il 29 marzo con Filippo Giardina,

Grazie ad uno stile comico di stampo dichiaratamente anglosassone, Filippo Giardina si è imposto come figura di riferimento attorno alla quale è nato il movimento della Stand Up Comedy in Italia. Da 11 anni gira infatti l’Italia esibendosi come stand up comedian portando sul palco quello stile che ha pesantemente contribuito a rendere popolare. A partire dal 2009, fonda il collettivo comico romano Satiriasi. Dopo anni di successi a Roma con le sue serate, partecipa nel 2013 al programma Rai 2 “Aggratis” per cui è comico e autore. L’anno successivo, approda sui Rai 3 come autore delle prime due stagioni del programma “Nemico Pubblico”. E’ proprio nella seconda stagione che crea il format di successo “Le interviste al Professor Giardina”, in cui giornalisti inviati in Italia dalle più grandi testate internazionali, sviscerano il paradossale pensiero del “professore”. Nei 3 anni successivi, Comedy Central gli affida il coordinamento del primo programma italiano, di cui è autore e comico di punta, dedicato al genere Stand Up Comedy, dal titolo omonimo. Il 2017 torna su Rai2 con “Sbandati”, per cui è stato autore e panelist. Il suo ultimo spettacolo “Lo Ha Già Detto Gesù” ha già superato le 40 repliche toccando una trentina di città, registrando Sold Out, tra gli altri, al Teatro Sala Umberto di Roma, al Teatro Fontana di Milano e al Teatro della Tosse di Genova.

Info e prenotazioni al numero 3491058638 o sulla pagina fb SALA SAN LUIGI.