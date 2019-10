Filosofia e forti emozioni con il funambolo Andrea Loreni

Proseguono le attività collegate al Buon Vivere con il progetto "Simposi", una serie di appuntamenti che Città di Ebla propone per il terzo anno consecutivo alternando il confronto verbale al piacere della tavola in orario di pranzo. Il tema è quello dell'edizione 2019 di Ipercorpo, ovvero “la pratica quotidiana”. Il luogo, che disegna una geografia affettiva, è il Diagonal Loft Club di Forlì, in viale Salinatore 101. La novità è proprio la collaborazione con Mosto - Festival di Narrazione e Meet the Docs! Film Festival nell'ambito del Festival del Buon Vivere per l'esordio del progetto Kaleo.

Domenica 20 ottobre si svolge l'incontro con il filosofo e funambolo Andrea Loreni. Specializzato in traversate a grandi altezze, attività che lo avvicina alla pratica della meditazione Zen, Loreni ha camminato nei cieli del mondo, non ultimo il cielo sopra le vigne di Poderi dal Nespoli.

L'incontro, che viene moderato da Claudio Angelini (fondatore, direttore artistico e regista di Città di Ebla) e da Davide Ferri (curatore, critico d’arte e docente, direttore della sezione di arte contemporanea di Ipercorpo), ha inizio alle 11, il pranzo - a cura dell’Osteria Don Abbondio con i vini di Poderi dal Nespoli - alle 13. Prenotazione obbligatoria al +39 320.8019226.