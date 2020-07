Fine settimana di musica: Fabrizio Puglisi sonorizza Chaplin e gli esperimenti del quartetto Alma

Il cartellone di ripartenza di Area Sismica prosegue con un’altra doppietta lungo il weekend: si inizia sabato 18 luglio, ore 21, con il pianista Fabrizio Puglisi, impegnato nella sonorizzazione live di due film muti di Charlie Chaplin, The Immigrant (1917) e The Rink (1916). Si prosegue domenica con quattro tra i musicisti italiani maggiormente impegnati su vari fronti della musica d’oggi: il quartetto Alma – Ottaviucci, Caggiano e Trovalusci, ai quali si aggiunge Daniele Roccato – in una formazione estemporanea nata espressamente per volontà di Area Sismica e che va a fondere diverse sperimentazioni improvvisative.

Ingresso 12 euro ogni concerto, 20 euro per entrambi gli eventi dei weekend. I posti saranno limitati e preassegnati, la loro prenotazione dovrà avvenire via email a info@areasismica.it. In occasione della conferma della prenotazione verranno fornite le indicazioni legate al contenimento del rischio biologico richiesto dalla normativa vigente. In caso di pioggia il concerto si terrà all’interno di Area Sismica. Motivo per cui i posti pre-assegnabili sono limitati.