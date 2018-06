Finger Food Festival: replica con piatti da tutto il mondo e birra artigianale

Dopo il convincente debutto del 2017, torna l’evento che punta alla valorizzazione delle eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali: il Finger Food Festival.

Inizialmente previsto per il mese di maggio, il finger Food festival è stato rinviato causa maltempo dal 22 al 24 giugno , quando un universo di nuovi gusti e profumi ritroverà casa nel centro storico di Forlì, in Piazza Cavour. Il tutto sarà accompagnato da una programmazione musicale con grandi appuntamenti di world music live e dj sets come sempre a cura di Estragon Club. Carne argentina, chianina, panzerotti pugliesi, tacos, moussaka, gyros, sono solo alcune delle specialità che si potranno degustare accompagnate da una fresca birra artigianale.



Per tre giorni si potranno quindi gustare prelibate specialità di street food da tutta Italia e dal mondo, il meglio delle birre artigianali ed ascoltare grande musica live. Un festival per palati fini che delizierà tutti i sensi.