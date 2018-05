La leggenda dell’atletica leggera Fiona May al Panathlon Club Forlì

Giovedì alle 20,30, al Circolo La Scranna, Corso Garibaldi 80 il Panathlon Club Forlì avrà ospite Fiona May, una leggenda dell'atletica leggera. La serata conviviale è organizzata insieme al Panathlon Club di Ravenna. Fiona May è nata nel Regno Unito da genitori giamaicani. Divenuta cittadina italiana ha esordito nella nazionale azzurra nel 1994 agli Europei di Helsinki, dove conquistò la medaglia di bronzo nel salto in lungo. È seguita una carriera ricca di successi, fra cui un’altra medaglia europea – d’argento – a Budapest nel 1998, 2 medaglie d’oro mondiali a Göteborg nel 1995 ed Edmonton nel 2001, un argento a Siviglia 1999, un bronzo ad Atene 1997, e due argenti olimpici ad Atlanta 1996 e Sydney 2000.

Fiona May è tutt’oggi l’atleta italiana che più volte è salita sul podio ai Campionati del Mondo di atletica leggera. Saranno presenti alla serata anche: Annarita Balzani, Presidente Edera Atletica Forlì, Consigliere federale Fidal e membro del Consiglio di ConiServizi; Marco Benati, Presidente Comitato Fidal Emilia Romagna; Stefano Mei campione europeo sui 10.000 metri a Stoccarda nel 1986, oggi Presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, Lorenzo Bilotti, Campione bob a 4 partecipante alle ultime Olimpiadi invernali e Umberto Suprani, Delegato regionale Coni.