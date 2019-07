Fisarmoniche calde per la Notte dei Mantici

Giunge alla sesta edizione la Notte dei Mantici, un evento che richiama il pubblico in piazza Macchiavelli a Castrocaro Terme per una serata dedicata alla fisarmonica e ai fisarmonicisti (14 per la precisione provenienti da varie zone d'Italia).

L'iniziativa, coordinata da Giordano Giannarelli, inizia alle 21.00 di martedì 9 luglio.

Ingresso libero.