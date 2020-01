Flavia Bugani presenta “Giorgina Saffi, gentile mazziniana di ferro”

Venerdì 24 gennaio, alle ore 16:30, Palazzo Romagnoli di via Albicini 12 a Forlì, ospita l'incontro pubblico di presentazione della ristampa del volume “Giorgina Saffi, gentile mazziniana di ferro” di Flavia Bugani. Giorgina Craufurd Saffi (1827-1911), di illustre famiglia britannica, nel 1851 conobbe a Londra Aurelio Saffi che sposò sei anni dopo. Attiva collaboratrice del marito, legata a Mazzini da una quanto mai salda amicizia, ne condivise appieno le idealità, adoperandosi per la loro diffusione. Particolarmente attenta alla condizione delle donne, delle quali evidenzia il ruolo fondamentale nell’ambito familiare e sociale, promosse l’associazionismo femminile e aderì, nel 1875, alla campagna dell’inglese Josephine Butler, per l’abolizione della prostituzione.

In questa nuova edizione del volume di Flavia Bugani il racconto si fa memoria e ripercorre analiticamente i passi della vita di una grande personaggio del nostro Risorgimento. Coordina la presentazione e dialoga con l’autrice Enrico Bertoni, studioso, autore di saggi e pubblicazioni, fra le quali “Aurelio Saffi - L’ultimo vescovo di Mazzini” e Direttore del Museo Interreligioso di Bertinoro.