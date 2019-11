Flavio Babini presenta il romanzo storico “Assalto all'Europa”

Sabato 23 novembre alle ore 18.00 nel Sala Randi del Comune di Forlì, con ingresso da via delle Torre 13, nell'ambito degli eventi collegati al Giorno della Libertà, viene presentato il libro “Assalto all'Europa” alla presenza dell'autore Flavio Babini.

Ufficiale pilota dell'aeronautica militare in pensione, ha volato con i FIAT G91Y del 101°gruppo presso l'aeroporto di Pisignano, di cui è stato anche Comandante, durante il periodo della Guerra Fredda ed ha ambientato il suo romanzo nel contesto, suffragato da ampi riferimenti storici, dell'anno 1984 quando la situazione era giunta sull'orlo di un fatale imminente attacco da parte del Patto di Varsavia ai Paesi dell'Europa Occidentale, sventato da un imprevisto avvenimento con le caratteristiche del “miracolo”. Si tratta di una “testimonianza” del clima di tensione in cui per decenni hanno vissuto gli europei, la gran parte non rendendosi conto dell'estrema drammaticità del momento, che tutti dovremmo ricordare e conoscere per guardare con più consapevolezza al futuro.

Interviene Andrea Taddeo avvocato. Porta i saluti dell'Amministrazione Comunale Valerio Melandri.