La più luminosa e divertente 5 chilometri: a Forlì arriva la "Fluo Run Italia"

Un evento unico nel suo genere è pronto a sbarcare a Forlì. Sabato 1 settembre il Parco Urbano "Franco Agosto" ospiterà la Fluo Run, una corsa-camminata non competitiva che si svolge di sera dopo il tramonto, in un contesto ricco di gadget luminosi, colori, musica, allegria e festa. L’obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello di benessere e divertimento. Insieme a tutti gli altri Fluo Runners vivrai un’esperienza indimenticabile.

Fluo Run è nata a Ferrara nel settembre 2014 come evento per promuovere il benessere e la felicità legata al movimento, in modo che tutti possano divertirsi e partecipare ai cinque chilometri notturni più luminosi. Dalla prima edizione ad oggi è stata una continua escalation di iscritti e consensi con migliaia di partecipanti ad ogni edizione, ma al di là dei numeri, sono le emozioni e le mille luci fluo a rendere questa corsa unica. Una volta terminato il percorso ci si potrà scatenare tra musica, animazione e tanto sano divertimento.

Il prezzo per i primi 100 iscritti è di 8 euro, più diritti di prevendita. Successivamente il prezzo salirà a 10 euro (più diritti di prevendita) entro i mille iscritti. L'iscrizione sul posto è di 15 euro. Per i gruppi sportivi o fino a 10 partecipanti è di 10 euro. Tutte le informazioni si trovano sul sito bit.ly/FluoRunForlì. Sono ammessi anche gli animali.

Il programma

Ore 18: apertura “Area distribuzione kit” e “Area trucco” (Parco Urbano Franco Agosto)

Ore 20:10: fino alle 20:25 warm-up con il coach Massimo Pozzi

Ore 20:25: fino alle 20:40 Strong Fitness with Annalisa

Ore 20:40 fino alle 21:20 Zumba Fitness con Davide Ressa

Oe 21:29 Countodown

Ore 21:30: partenza corsa e camminata a ritmo libero. È possibile eseguire il percorso correndo, camminando, passeggiando, spingendo un passeggino o andando in retrorunning. Prima della partenza verranno consegnati i Kit Fluo a tutti i partecipanti. Sono in programma 5 chilometri a ritmo libero all'interno del Parco Urbano. In tutta la zona perimetrale ci saranno punti ristoro, food&drink, stand promozionali per sponsor e partner Durante lo svolgimento della manifestazione sarà garantito il servizio di ambulanza. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, purchè non vi siano pericoli per i partecipanti.