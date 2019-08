Un serpentone colorato lungo 5 chilometri: torna a Forlì la Fluo Run

La prima edizione ha visto una partecipazione di almeno 1800 persone. Domenica 15 settembre torna al Parco Urbano "Franco Agosto" la Fluo Run, la corsa-camminata non competitiva di cinque chilometri che si svolge di sera dopo il tramonto, in un contesto ricco di gadget luminosi, colori, musica, allegria e festa. Il ritrovo è previsto alle 20, mentre la partenza alle 21. L’obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello di benessere e divertimento. Insieme a tutti gli altri Fluo Runners vivrai un’esperienza indimenticabile.

Fluo Run è nata a Ferrara nel settembre 2014 come evento per promuovere il benessere e la felicità legata al movimento, in modo che tutti possano divertirsi e partecipare ai cinque chilometri notturni più luminosi. Dalla prima edizione ad oggi è stata una continua escalation di iscritti e consensi con migliaia di partecipanti ad ogni edizione, ma al di là dei numeri, sono le emozioni e le mille luci fluo a rendere questa corsa unica. Una volta terminato il percorso ci si potrà scatenare tra musica, animazione e tanto sano divertimento.

Il prezzo fino al 14 settembre è di 12 euro per gli adulti, 10 euro per i bimbi (fino a 13 anni), mentre sarà di 10 euro per chi farà parte di un gruppo con un minimo di sei partecipanti (si paga online con carta di credito tramite il sito www.fluorun.it). L'iscrizione sul posto è di 15 euro nel al FluoRun Village allestito al Parco Urbano. La quota d'iscrizione prevede un race kit con t-shirt tecnica, bag gara, pettorale gara, gadget fluo, rinfresco finale, assistenza medica e assicurazione gara. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale www.fluorun.it, inviare una mail a info@fluorun.it o contattare il numero 331.4370677.