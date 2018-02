Foibe: come si (ri)costruisce la storia. Incontro con Federico Montini

L'Anpi organizza, a Casa Saffi, via Albicini 25, Forlì, nella sala di Dioniso sabato, alle 17, un incontro con Federico Tenca Montini dal titolo "Foibe: come si (ri)costruisce la storia". Si affronterà, con l'autore di “Fenomenologia di un martirologio mediatico”, volume che affronta il tema dell'uso dei media sulla costruzione del fenomeno foibe, il percorso, viene illustrato, "che ha portato alla costruzione di una vulgata piena di inesattezze storiche, per trasformare quelle che la legge istitutiva delle giornata del Ricordo chiamava le complesse vicende del confine nord orientale in uno strumento di lotta politica della destra verso l'allora governo di centrosinistra". Sarà presente il presidente dell'Anpi Forlì Cesena, Miro Gori, mentre introdurrà il presidente dell'Anpi di Forlì Lodovico Zanetti. Per gli interessati che non potessero essere a Forlì, l'evento si replicherà alle 21 a Cesena al circolo Arci di Ponte Abbadesse di Cesena, introdotto dal presidente della locale sezione, Furio Kobau.