Folk e psichedelia senza confini con gli Eugenia Post Meridiem

Mercoledì 12 febbraio, alle 22.00, arriva per la prima volta al Diagonal Loft Club di Forlì uno dei progetti più intriganti della scena indipendente italiana, quella che guarda senza paura oltre i confini nazionali: Eugenia Post Meridiem.

Originari di Genova, Eugenia (voce e chitarra), Matteo (basso), Giovanni (chitarra solista e tastiere) e Matteo (batteria e percussioni), si sono trasferiti per qualche tempo a Lisbona per dare vita a un ambizioso album cantanto in inglese dove l'indie pop (in senso alto), il dream-pop, la canzone d'autore senza tempo di chiaro stampo psichedelico e il folk anglosassone trovano un sorprendente equilibrio. Il disco d'esordio degli Eugenia Post Meridiem, "In Her Bones", è uscito lo scorso autunno per la label Factory Flaws e ha portato la band ligure in giro per l'Italia e per l'Europa, con tappe al Ment Festival e al prestigioso Eurosonic di Groningen che ospita i migliori artisti emergenti europei.

Ingresso libero