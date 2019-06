Alle radici del folklore romagnolo: omaggio a Nino Massaroli

Nell'ambito della rassegna "I giovedì della rocca", Veronica Focaccia Erani presenta il volume di Nino Massaroli "Divagazioni sul folklore romagnolo (1920-1933)", da lei recentemente curato per i tipi imolesi della Mandragora.

Il libro permette di riscoprire la fondamentale e pionieristica attività di demologo e folklorista del bagnacavallese Nino Massaroli (1868-1945), oggi ingiustamente dimenticato, immergendo il lettore in un mondo di tradizioni, usanze e leggende, che affondano le loro radici in tempi antichissimi.

La presentazione sarà accompagnata dalle letture di Roberto Gentilini, dell'Associazione Friedrich Schurr, e sarà introdotta dal professor Alessandro Merci, che dialogherà con l'autrice. L'evento si svolge anche in caso di maltempo

