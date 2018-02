"Food coop" proiezione del doc sul supermercato cooperativo

I Gruppi di Acquisto Solidale InGASati di Forlì e Meldola e BarcoGAS di Forlimpopoli hanno organizzato una singola proiezione speciale del

film Food Coop per il 22 Febbraio alle 20:45 al cinema Sala San Luigi (via Luigi Nanni, 14 Forlì).



Food Coop è il titolo del film-documentario di Tom Boothe, che racconta l’esperienza del “Park Slope Food Coop” di New York, un “supermercato cooperativo” fondato nel 1973 da alcuni attivisti locali, aperto solo ai soci, ma al quale tutti possono aderire senza distinzioni. I soci, che oggi sono 17.000, hanno la possibilità di acquistare cibo di ottima qualità, genuino e biologico a prezzi molto più favorevoli rispetto al mercato, in cambio di circa 3 ore al mese di lavoro non retribuito.



Vorremmo che questa proiezione evento speciale di Food Coop fosse anche un'opportunità per ragionare insieme sull’esperienza del Gruppo Acquisto Solidale nel nostro territorio, sulle possibili evoluzioni e su realtà già in movimento (ad es. il progetto dell'emporio di comunità Camilla a Bologna).



Saranno presenti alla proiezione soci e socie dei GAS di Forlì, Forlimpopoli e Meldola oltre ad alcune aziende locali che per il gas sono produttrici/fornitrici.