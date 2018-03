"Food relovoution", documentario su ciò che mangiamo

Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è un coinvolgente e rivelatore documentario che esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente.

L’obiettivo è mostrare come questi problemi globali riguardino tutti e siano correlati tra loro. Oggi anche solo fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo verso un mondo migliore.

Tutto ciò che mangiamo ha una conseguenza. Essere consapevoli di questo, ci aiuta a capire qual è, a capire l’importanza delle nostre scelte quotidiane.

La proiezione del documentario avverrà presso la Sala San Luigi il 16/03/2018 alle ore 21.00, e sarà possibile solo al raggiungimento del quorum entro il 09/03/2018.

Potrai anche gustare, su prenotazione, una zuppa biolologica e vegana prima o durante la proiezione del film preparata da LA GRANADILLA a soli Euro 5,50 (tel.3289248639).

Fai la tua scelta consapevole e acquista il biglietto online entro il 09/03/2018 sul sito www.movieday.it!!!!