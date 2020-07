Food training: un seminario incentrato sulla spesa salutare

Il portale sulla educazione alimentare e sulla spesa consapevole Cibo Serio, in collaborazione con l'Azienda Agricola Biologica L'Orto di Sophie di Forlì, propone un seminario teorico-pratico di formazione e divulgazione sui temi della spesa salutare, sulle tecniche persuasive del marketing dell'industria alimentare e sulla lettura delle etichette al supermercato. Il seminario si tiene sabato 25 Luglio e si svolge in 2 parti distinte (fruibili anche separatamente): una teorica con incluso il pranzo, e una pratica con visita guidata personalizzata al supermercato.

Il seminario è tenuto dalla dottoressa Emanuela Giorgetti, Naturopata ed esperta in Marketing e Comunicazione, e dall'educatore alimentare Gianpaolo Usai, diplomato in Nutrizione e fondatore del portale www.ciboserio.it

Programma dettagliato della giornata

Al mattino si svolgerà il seminario teorico con a seguire il pranzo con cibi biologici, presso l'azienda agricola L'Orto di Sophie di Forlì, situata in via Decio Raggi 403/C in località Carpena. Il seminario inizia alle ore 11:00 e tratterà i seguenti argomenti: - il cibo bio: davvero così importante per la nostra salute? - alimenti raffinati e integrali: quali sono le differenze e come orientarsi nell'acquisto - i cibi giusti per la colazione - le uova: quali sono quelle salutari presenti in commercio? - alimenti destinati ai bambini e merende: una panoramica e alcune considerazioni importanti - i succhi di frutta: quali differenze tra estratti, centrifugati di frutta e frullati? - lo zucchero e i dolcificanti: cosa utilizzare per una dolcificazione salutare? A seguire, ore 12:30, pranzo all'aperto sotto i tigli, con cibi biologici dell'azienda agricola L'Orto di Sophie che comprende il seguente menù: piadina romagnola e insaccati caserecci polpette vegetariane fagioli, pomodorini e cipolla melanzana e scalogno saltati tortelli alla lastra di ricotta e spinaci vino rosso o bianco, acqua e caffè.

Il costo del seminario + pranzo è di 35,00 euro a persona. Il pagamento della quota di partecipazione è richiesto entro il giorno 21 Luglio, tramite bonifico o un pagamento PayPal. Per ulteriori informazioni e iscrizione all'evento si prega di contattare i seguenti recapiti: cell. 349-8702996 (Gianpaolo Usai) e-mail: info@ciboserio.it Nel pomeriggio, per gli utenti che si saranno iscritti alla visita pratica guidata all'interno del supermercato, l'appuntamento è per le ore 14:30 per una visita guidata e personalizzata articolata su turni con un massimo di 2 persone per turno, assieme a Gianpaolo Usai ed Emanuela Giorgetti, che condurranno gli interessati tra i reparti del supermercato, spiegando quelle che sono le attenzioni importanti da prestare all'acquisto durante la spesa alimentare. Una spesa quindi guidata dai consigli degli esperti, di cui il partecipante potrà usufruire con la massima libertà e con il vantaggio di poter ricevere una analisi tecnica dal vivo dei prodotti che egli acquista normalmente al supermercato.

Il costo della visita pratica guidata al supermercato è di 25,00 euro a persona. Il pagamento della quota di partecipazione è richiesto entro il giorno 21 Luglio, tramite bonifico o un pagamento PayPal. Per ulteriori informazioni e iscrizione all'evento si prega di contattare i seguenti recapiti: cell. 349-8702996 (Gianpaolo Usai) e-mail: info@ciboserio.it ----------- Per tutte le informazioni e iscrizione all'evento, contattare: Gianpaolo Usai 349-8702996 Emanuela Giorgetti 340-2355509 e-mail gianpaolousai@yahoo.it emanuelagiorgetti@gmail.com