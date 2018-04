Sfilano le nuove 124 Spider: a Forlì il primo raduno amatoriale in Italia

Domenica, dalle 10 alle ore 12.30, si svolgerà in piazza Ordelaffi a Forlì il primo raduno amatoriale in Italia della nuova 124 Spider. L’evento, patrocinato dal Comune di Forlì, sarà una imperdibile occasione per i proprietari della spider torinese per condividere la passione per questo intramontabile modello. "La 124 spider riprende lo spirito della sua antenata - afferma Carlo Alberto Correale, presidente del Nuova 124 Spider Club Italia - e 52 anni dopo vogliamo celebrarne la rinascita". Gli equipaggi potranno ammirare la bellezza di Forlì, attraversando le vie cittadine per raggiungere la piazza Ordelaffi nella mattinata di domenica. Informazioni: www.124spiderclubitalia.weebly.com.