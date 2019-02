A Forlì arriva "Agri-Carnevale" con sfrappole, castagnole e tante ricette contadine

Il Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75 celebra sabato 2 marzo il primo Agri-Carnevale di Forlì.

Dalle 11.30, nell’angolo gastronomia del Mercato, l’Agrichef e Presidente dell’Associazione degli Agriturismi di Campagna Amica Fabio della Chiesa presenta ed illustra le ricette contadine dei dolci romagnoli della tradizione carnevalesca – dalle sfrappole alle castagnole – spiegando, passo passo, come ottenere queste sfiziosità cucinando con qualità e nel pieno rispetto della materia prima. Non mancano, ovviamente, assaggi per grandi e piccini. Un’occasione, dunque, per rendere ancora più dolce e giocosa la spesa del sabato. A tal proposito si ricorda che il Mercato, come ogni sabato, è aperto dalle 8.30 alle 19: sui banchi ortofrutta, olio extravergine, formaggi, salumi, vino, pane, miele, confetture, farine, prodotti da forno, fiori e la carne biologica della Macelleria Valbidente. Durante la giornata, inoltre, sarà possibile aderire alla petizione #Stopciboanonimo.

L’obiettivo di questa raccolta firme, supportata da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica insieme alle più importanti organizzazioni agricole comunitarie, è ottenere a livello europeo l’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta per tutti gli alimenti e, quindi, garantire al consumatore finale massima trasparenza su ciò che finisce in tavola. "Il contributo dei cittadini al fine di smascherare il cibo falso, il cibo privo di quell’identità che spesso all’estero viene letteralmente rubata alle eccellenze agroalimentari made in Italy, è dunque fondamentale al fine di salvaguardare il reddito dei produttori agricoli e la sicurezza alimentare nel piatto".