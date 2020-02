Romagna fiere: biglietti a metà prezzo per 5 eventi fieristici su vintage, benessere, arte e hobbistica

Dal mercato dell’hobbistica e dell’usato, al vintage per passare dalla scoperta di nuove forme espressive al benessere. Romagna Fiere per il 2020 ha un ricco calendario dove chiunque può trovare la manifestazione giusta a cui partecipare. Per andare nelle seguenti fiere con biglietti super-scontati, è possibile comprarli a metà prezzo su Shop Today del gruppo Citynews.

Si inizia il 9 febbraio, dalle 9.00 alle 19.00 alla fiera di Forlì con “Commercianti per un giorno” una Fiera dedicata ai privati senza partita IVA e alle Associazioni ed Enti di beneficenza dove ognuno può vendere, comprare, o scambiare oggetti usati e da collezionismo. Il tutto nell'ottica del riuso e dell'acquisto intelligente.

Il 15 e 16 febbraio è la volta di Naturalexpo. alla fiera di Forlì dalle 10.00 alle 20.00,

La kermesse forlivese è un punto di riferimento per un pubblico pronto e interessato, alla ricerca del benessere tramite uno stile di vita etico all'insegna dei metodi naturali. Il pubblico potrà partecipare a workshop, corsi, mostre, laboratori per bambini e spettacoli gratuiti.

Dal benessere al vintage con “Vintage – la moda che vive due volte” in programma il 13, 14, 15 Marzo 2020 alla fiera di Forlì, in via Punta di Ferro. Si tratta di una mostra-mercato dove si può trovare un’ampia proposta di capi e accessori, oggetti di culto ancora attualissimi, che sono rimasti nella memoria collettiva anche grazie alla qualità con cui sono stati prodotti e la possibilità che oggi offrono di reinventare uno stile personale e ricercato. Da anni, la manifestazione richiama un pubblico sempre più attento e appassionato di collezionisti, addetti al settore moda, stilisti, alla ricerca della tradizione, dell’unicità, del prodotto particolare da riattualizzare. Per gli amanti dello stile retrò è un appuntamento da non perdere venerdì dalle 14.00 alle 20.00. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00.

Infine i padiglioni della fiera forlivese di via Punta di Ferro il 20,21,22 marzo 2020 ospiteranno “Venice art fair” la manifestazione ideata e creata per la crescita e la valorizzazione degli artisi e delle associazioni culturali. Questa manifestazione offre la possibilità agli artisti già affermati di consolidare i propri successi e a quelli emergenti di affacciarsi sulle scene dell’arte nazionale, con l’opportunità di stabilire contatti e scambi culturali con critici d’arte, collezionisti, galleristi, alla ricerca di nuovi talenti su cui investire. L’appuntamento è venerdì dalle 16.30 alle 19.30. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.30.

Il 5 Aprile, infine, replica la manifestazione “Commercianti per un giorno”, sempre dalle 9 alle 19.

Compra qui i bligletti scontati per queste fiere previste nei mesi di febbraio e marzo 2020