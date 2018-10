Forlì si tinge di Blues: musica e festa in giro per la città

Grande attesa in città per il Forlì Blues (Cajun & Zydeco) Festival che dal 6 al 18 novembre porta ospiti e concerti in diversi locali della città.

Grande musica del Delta del Mississippi, con band italiane e americane, con piatti tipici di New Orleans (per i locali dotati di cucina) come i famosissimi Gumbo e Jamalaya; collegamento radio-streaming per tutta la durata del Festival, presso il negozio di dischi B-SIDE, di fianco ai Giardini Orselli, con la più famosa Radio di New Orleans: WWOZ fm.

E domenica 18 novembre, dalle ore 20 in poi, si festeggiano i 300 anni di New Orleans.

PROGRAMMA

(Tutti i concerti iniziano alle 21,30, tranne quando viene segnalato un diverso orario)

MERCOLEDì 6 NOVEMBRE – VIGNAZIA BLUES TRIO

Petit Arquebuse, Corso Garibaldi 52

MERCOLEDì 7 NOV.- DANIEL ANGELINI & JADER NONNI

Bottega Alchemica-Bistrò Verde Paglia, Corso Diaz 14

GIOVEDI 8 NOV. – SACK & THE FATBONES

BiFOR, Piazza Cavour 14

VENERDì 9 NOV. – JOE GALULLO

Petit Arquebuse , Corso Garibaldi 52

SABATO 10 NOV. - STAX BAND

Mercato delle Erbe, Piazza Cavour – ORE 17

LUNEDì 12 NOV. – JAIME DOLCE

LaTaverna, Vicolo Porta San Pietro 2

MARTEDì 13 NOV. – VINCE VALLICELLI & HEIDI HOLTON

La Fiasca, via G. Oberdan 38

MERCOLEDì 14 NOV. - RICKY FERRINI

VELVETE CAT, Corso Diaz 92

GIOVEDì 15 NOV. - SARA PIOLANTI

Caffè Ceccarelli, Piazza Saffi- ORE 18

VENERDì 16 NOV. – DELTA MUD

Time, Viale Italia

SABATO 17 NOV. – SOPHIA KARIM LAWANI

Mercato delle Erbe, Piazza Cavour – ORE 17

DOMENICA 18 NOV. – IRINE ROBBINS & VONN WASHINGTON

Ferri & Menta, via Regnoli 41

Festa per i 300 anni della Fondazione di New Orleans