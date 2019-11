Dimostrazioni, mostre e incontri con gli esperti al Caccia & Country Fishing Expo

Apre alla Fiera di Forlì dal 29 novembre al 1° dicembre la 9^ edizione di “Caccia & Country Fishing Expo”, la manifestazione dedicata a caccia, pesca e vita all’aria aperta.

Oltre 20 mila metri quadri per tutti gli appassionati e gli amanti del settore ittico e venatorio, ma anche per quanti amano il contatto con la natura. In fiera attrezzature sportive, accessori e abbigliamento tecnico e non solo: i visitatori potranno assistere a dimostrazioni, e toccare con mano e testare molti dei fucili e canne da pesca che le aziende produttrici porteranno. Esperti del settore saranno a disposizione per fornire indicazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti in esposizione. Anche quest’anno ristorazione a tema e tanti dibattiti e incontri di approfondimento su pesca sostenibile e aree protette, strategie innovative di difesa della frutticoltura, impatto dei lupi sulle aree urbane.

L’inaugurazione è prevista sabato 30 novembre alle ore 10 con il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e i campioni del mondo del tiro all’elica Stefano Montagna e Manuele Pirazzoli.

La sezione caccia

La caccia non a caso è definita tradizionalmente arte venatoria e anche in passato la Fiera di Forlì è stata cornice del connubio tra caccia, storia e arte. L’armeria Cicognani quest’anno porta in fiera la carabina di precisione Parilla, verniciata di rosso e costruita dal signor Varide Cicognani, titolare dell’armeria. Nello stand si potrà ammirare anche la Carabina R3 Racer K1 della Gruning-Elmiger (Svizzera), di cui l’armeria è importatrice per l’Italia. Inoltre nello stand saranno esposte alcune moto del “Museo del Ciclo e Motociclo Parilla”.

In fiera, a cura della Compagni del Passatore, ci sarà anche una mostra dedicata alle armi da avancarica, nelle quali il proiettile viene inserito dalla cima della canna, come gli archibugi, i moschetti, i fucili, i cannoni e le pistole fino al XIX secolo. In mostra, per la prima volta, anche una serie di coltelli artigianali.

Caccia, tiro sportivo e giochi tattici: per la prima volta durante la manifestazione sarà allestita un’area specifica dedicata alle discipline di tiro sportivo che vanno dalla carabina, al Lasertag al Soft air e all’immancabile Aimpoint, tutte evoluzioni tecnologiche di sistemi di combattimento. Per non parlare dei poligoni unici in Italia all’interno del quartiere, dove si possono provare armi di altissima qualità come la Benelli Vinci e Benelli M2 Calibro 12, gli occhiali Big Falcon (offerti da ottica Pretolani), le ottiche Aimpoint (Diamant), nonché gli auricolari Shoutunt modello PSB. Per le armi corte, saranno messe a disposizione dei visitatori Revolver Rhino, prodotto dalla società Armi da Fuoco Chiappa Firearms, e Taurus tracker 627 (fornite da Origin). Sarà cura del personale specializzato avvicinare i curiosi a questi sport, che contano sempre più seguaci, nell’utilizzo di queste attrezzature in tutta sicurezza. Ospiti della Fiera saranno le principali associazioni sportive tra cui: FITAV (Federazione italiana tiro a volo), FIDASC (Federazione italiana discipline armi sportive), FIARC (Federazione italiana arcieri di Cesena), SOFT AIR (Federazione italiana Soft Air). Queste ultime, nell’area Soft Air, daranno dimostrazioni di giochi tattici non violenti basati sulla simulazione di azioni militari.

La sezione pesca

Anche la sezione “Fishing Expo” riserva tante attrattive per i visitatori, a partire dalle vasche di lancio dove si potrà assistere a dimostrazioni e seguire le lezioni con esperti del settore. In questa zona, inoltre si potranno anche testare le canne da pesca in esposizione e le attrezzature messe a disposizione dalle aziende. Si terranno anche laboratori per la costruzione di esche e mosche artificiali, sotto la guida di esperti e tecnici. Le scuole di pesca in collaborazione con le associazioni e i club dedicheranno ai giovani attività e incontri per avvicinare le nuove generazioni alle discipline sportive. Il focus sarà sulle ultime novità ma ci sarà la possibilità di acquistare direttamente anche vere e proprie occasioni tra le numerose canne da pesca in esposizione, tra una miriade accessori, esche artificiali, gadget, accessori e capi d’abbigliamento tecnico a marchio made in Italy. Domenica mattina alle ore 11,30 allo Stand FIPSAS (Pad. B Stand n. 17) ci sarà la presentazione e la dimostrazione pratica dell’Applicazione Hooking per una durata di circa 30 minuti. Dopo aver illustrato tutte le funzionalità attive dell’app, il pubblico sarà guidato attraverso una battuta di pesca interamente digitale utilizzando Hooking per acquistare un permesso di pesca, registrare l’uscita e la zona di pesca e segnare la cattura dei pesci realizzate. La Fiera di Forlì, inoltre, promuove assieme a Fishing Club Ravenna il terzo Trofeo Open Fipsas: la gara di pesca di altura a rilascio si svolgerà domenica 8 dicembre a Marina di Ravenna, con più di 30 equipaggi iscritti, e sarà ripresa da Sky Tv.

Orario: venerdì 29 novembre dalle 15,00 alle 19,00; sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 9,00 alle 19,00.

Biglietti: 12 euro intero, 10 euro ridotto.