Forlì diventa Capitale del Jazz: sul palco anche Uri Caine e Steve Wilson

Forlì diventa per una settimana capitale del jazz. Dal 3 all’11 novembre, infatti, la nostra città sarà meta di artisti di fama internazionale quali, solo per fare qualche nome, Uri Caine, Enrico Rava, Joe Lovano e Steve Wilson che si esibiranno all’interno della chiesa di San Giacomo.

L’Associazione Culturale “Dai de jazz”, in collaborazione con il Comune di Forlì, presenta infatti la prima edizione di “Jazz a Forlì – musica per libere menti”. Non solo concerti ma anche conferenze, mostre fotografiche ed una rassegna dedicata a promettenti, giovani jazzisti.

Già da oggi è possibile prenotare i biglietti presso lo storico negozio di dischi Calboli, in Corso Mazzini, 115 a Forlì, oppure telefonando al 340 5395208. Per ricevere maggiori informazioni, visitare il sito www.artusijazzfestival.com .

Il 3 novembre alle 17.00 inaugura la mostra fotografica “EXIBITION THE STREET OF JAZZ” DI ROBERTO CIFARELLI.

Il 4 novembre iniziano i live: alle 12.30 a Eataly in Piazza A.Saffi jazz brunch con VANESSA TAGLIABUE YORKE & PAOLO BIRRO. Segue alle 18.00 all'Auditorium San Giacomo il concerto di ENRICO RAVA e JOE LOVANO QUINTET.

Il 10 novembre alle 21.30 sarà l'ora di STEVE WILSON & WILSONIAN’ GRAIN FEAT. URI CAINE.

URI CAINE torna poi sul palco l'11 novembre, sempre a San Giacomo, alle 11.00.