Corti d'animazione, baby giuria e contest di disegno con "Animare Story"

In attesa della partenza, prevista per luglio 2019, della nona edizione di Animare Film Festival, rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli che si tiene annualmente a Cesenatico, torna Animare Story: tre pomeriggi di proiezioni di cortometraggi di animazione curate sempre dal Sedicicorto International Film Festival.

Le porte della Sala San Luigi (via Luigi Nanni, n 14 – Forlì) si aprono per tre domeniche di marzo (10, 17, 24), alle ore 17.00, accogliendo i bimbi e le loro famiglie, pronti per trascorrere insieme un pomeriggio in allegria e in compagnia di alcuni tra i più importanti corti di animazione che hanno caratterizzato la passata stagione cinematografica.

Un format semplice, in cui i veri protagonisti, oltre ai film brevi presentati, sono proprio i piccoli spettatori, chiamati a diventare membri della giuria di Animare Story. Ogni domenica, infatti, all’ingresso i bambini riceveranno un braccialetto con tre tappi e verranno presentati 6 diversi cortometraggi, divisi in 3 batterie da 2 film ciascuna. I piccoli giurati dovranno indicare il loro preferito per ogni mini slot di proiezione, concorrendo così, alla fine di ogni giornata, a decretare il proprio vincitore e, domenica 24 marzo, quello dell’intera rassegna Animare Story. Ampio spazio verrà lasciato alla possibilità per i bambini di esprimere i propri giudizi nel post visione, dimostrando le loro doti di piccoli critici cinematografici in erba.

Tra le novità dell’edizione di Animare Story di quest’anno, c'è il contest di disegno, con cui verrà chiesto ai piccoli spettatori partecipanti di rappresentare un personaggio, nato dalla loro fantasia o tratto da qualcuno dei corti che particolarmente avranno attratto la loro attenzione. Al vincitore, decretato nel corso della proiezione di domenica 24 marzo, andrà un simpatico premio e la possibilità di vedere la propria opera pubblicata sul cine-web magazine di Sedicicorto, www.kontainer16.com.



Inoltre, visto che il primo appuntamento è previsto per domenica 10 marzo, a conclusione della settimana di Carnevale, Sedicicorto ha deciso di dedicare ai bimbi che parteciperanno ad Animare Story un’ulteriore possibilità di essere premiati. Sarà infatti possibile per i bambini recarsi presso la Sala San Luigi con il costume in maschera e Gianluca Castellini, Direttore Artistico di Sedicicorto, e Pasquale Zaino, Responsabile Sala San Luigi, sceglieranno le tre maschere più belle, assegnando dei simpatici premi ai vincitori.



Le proiezioni sono tutte ad ingresso libero per i bambini, mentre è previsto un biglietto di 5€ dai 12 anni in su. Sedicicorto ringrazia i gestori della Sala San Luigi che, per permettere lo svolgimento dell’evento, ha accettato di modificare la propria programmazione, che riprende regolarmente alle 18.30.

Per maggiori informazioni: www.sedicicorto.it