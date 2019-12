Emozioni e divertimento con gli spettacoli del Circo di Vienna

Dal 16 dicembre al 13 gennaio il Circo di Vienna si stabilisce a Forlì nell'area del Centro Commerciale Punta di Ferro in via Camporesi. Il Circo di Vienna è un’insegna storica del panorama circense nazionale. La famiglia Vassallo gira il mondo meravigliando grandi e piccini con spettacoli emozionanti e divertenti, capaci di lasciare gli spettatori a bocca aperta e con gli occhi fissi verso il cielo per ammirare i volteggi di abili trapezisti che saltano nel vuoto. Reduce da una lunga serie di serate di successi, il Circo di Vienna è ora pronto a stupire il pubblico forlivese con le date del suo tour.

Calendario degli spettacoli:

Lunedì 16 dicembre debutto alle ore 21:00

Giorni feriali: spettacoli alle 17:30 e alle 21:00

Domeniche e festivi: ore 16:00 e 18:30

Martedì 24 dicembre: riposo

Mercoledì 25 dicembre: ore 17:30 e 21:00

Martedì 31 dicembre: veglione ore 21:30

Mercoledì 1 gennaio: ore 17:30 e 21:00

7 e 8 gennaio: riposo

Dal 9 gennaio tutti i giorni ore 17:30

Domenica 12 gennaio: 16:00 e 18:30

Biglietti: da 8 a 15 euro.