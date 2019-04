Le "Conversazioni" di Enrico Lombardi e Monica Spada

Si tiene dal 6 aprile al 4 maggio la mostra Conversazioni, con le opere di Enrico Lombardi e Monica Spada, alla Galleria Farneti di Forlì.

Compagni nell’arte e nella vita, Enrico Lombardi e Monica Spada espongono per la prima volta le loro opere insieme, in una mostra dalle caratteristiche molto particolari, sintetizzate in qualche modo dal titolo stesso dell’evento : “Conversazioni”. Non una personale, dunque, né una doppia personale, ma una vera e propria mostra tematica in cui il “tema” è, appunto, la conversazione etica, prima ancora che estetica, dei due pittori.

Spazi che si parlano, che si riflettono, che si rifrangono, in un misterioso gioco di rimandi che ricorda le immagini replicate all’infinito degli specchi che si guardano. Atmosfere analoghe, impregnate dal comune amore per la pittura medievale italiana, declinata, di volta in volta, attraverso la sottile nostalgia di un fare ancora puro, intero, sensato e, nonostante la svalutazione planetaria che la pittura ha subito dal secondo dopoguerra in poi, sentito e praticato sempre come attuale. La pittura, ancora, come una delle possibili risposte estetiche al degrado dei linguaggi contemporanei. Consapevolmente e fieramente inattuali i due pittori espongono una selezione di piccole opere recenti, fini, eleganti, enigmatiche, intimamente metafisiche, che rappresentano bene la sintesi dei loro lunghi percorsi.

Orari: Martedì – mercoledì – venerdì e sabato 10/12,30 – 16,30/19,30. Giovedì 10/12.30. Domenica e lunedì chiuso.