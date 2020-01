Si corre contro la violenza, a Forlì arriva la StraWoman

Per la prima volta anche a Forlì arriva il tour di StraWoman, la corsa/camminata di 5 km dedicata alle donne. Appuntamento fissato per domenica 8 marzo, giornata internazionale delle donne, con partenza dalle 10.00 in piazza Saffi.

L'evento, pensato per contrastare la violenza di genere, è aperto anche agli uomini.

Pur non essendo una gara competitiva, verranno premiate in maniera simbolica le prime 3 donne della 5 km.

Il programma della StraWoman a Forlì

Alle 8.30 apre lo StraWoman Village e inizia la consegna del race kit, mentre dalle 9.00 partono riscaldamento e animazione.

Come già detto alle 10 scatta la corsa/camminata con partenza e arrivo in piazza Saffi e dalle 11.00 si tengono rinfresco e premiazioni.

Quota d'iscrizione

Le quote d'iscrizione online sul sito di StraWoman sono: fino al 7 marzo 8 euro per bambini fino a 13 anni, 10 euro per gli adulti e 8 euro per i team di minimo 6 partecipanti. Il giorno della gara: 10 euro per i bambini, 12 euro per adulti e team.