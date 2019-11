Forlì e il cibo: il pane quotidiano tra i mulini e il canale di Ravaldino

Parte giovedì 28 novembre la prima delle visite di "Forlì e il cibo", iniziativa legata alla mostra di McCurry.

Alle ore 15.00 ritrovo in piazza Saffi per la visita condotta da Silvia Ramacciotti sul tema: Il pane quotidiano: i mulini e il canale di Ravaldino. Intervengono anche Marco Viroli e Gabriele Zelli.

In piazza Saffi si inizierà raccontando l'importanza per la città che ebbe il Canale di Ravaldino, lungo il quale si insediarono tutte le attività artigianali che sfruttavano la forza dell'acqua per far funzionare i macchinari, in particolare i mulini. Verrà inoltre raccontata anche la storia di Sante e Fabrino che ricostruirono la chiusa, posizionata a San Martino in Strada dopo un alluvione dell'ottobre del 1431 ("Dismarì. Personaggi e storie nella Forlì del Quattrocento" di Sergio Spada).

La visita sarà ripetuta giovedì 12 dicembre con lo stesso programma.

Itinerario:

- Piazza Saffi - l'ampliamento del Palazzo Comunale e la costruzione del "Ponte buio"

- Piazzetta ex Pescheria - ci si sofferma a raccontare l'antica funzione della piazzetta

- Vicolo Matteucci – dove si potrebbe riuscire a sentire scorrere l'acqua del canale

- Voltone delle Graticole di San Domenico - dove si narra dell'origine del nome

- Via Caterina Sforza - ex Mulino Faliceto.

- Via Caterina Sforza - angolo via Andrelini - dove si ricorda la presenza di uno dei lavatoi pubblici.

- Arrivo al San Domenico alle ore 16.30 con possibilità, per chi lo desidera, di visitare la mostra fotografica “Il Cibo” di Steve McCurry ad aggregazione libera. Biglietto d’ingresso alla mostra a prezzo scontato € 10,00 + € 5,00 per la guida.

Le visite guidate che sono ad aggregazione libera e gratuita nella prima parte cittadina, non si svolgeranno in caso di pioggia. L'ingresso alla mostra Cibo sarà a tariffa ridotta.