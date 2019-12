Forlì e il cibo: l'importanza degli orti nell'economia cittadina

Mercoledì 18 dicembre, ore 15.00, ritrovo in piazzetta della Grata (dietro la scuola "Dante Alighieri) per una nuova visita guidata di "Forlì e il cibo". Un itinerario condotto da Sergio Triani, guida di Confguide Forlì, aperta a tutti sul tema: Gli orti. Interverranno Marco Viroli e Gabriele Zelli

In piazzetta della Grata (così chiamata perché sul Canale di Ravaldino era posta una grata di rilevanti dimensioni) verrà illustrata l'importanza degli orti nell'economia cittadina e soprattutto dei conventi e dei monasteri, come quello attiguo al luogo del ritrovo, occupato dalle Suore Clarisse.

Itinerario:

- Piazzetta della Grata - dove si ricorderà la presenza del Canale di Ravaldino che scorre nelle adiacenze e la realizzazione nell’Ottocento del macello comunale

- Via Curte - ultimi orti sopravvissuti all'interno del perimetro delle ex mura cittadine.

- Corso Garibaldi, dove, al n. 245, sulla facciata di un edificio sono ancora oggi evidenti i resti dell’insegna dipinta ("Pastificio Romagnolo").

- Corso Garibaldi - di fronte a Palazzo Manzoni si racconterà la storia e l’assassinio di Domenico Manzoni, un ricco faentino trasferitosi a Forlì, che speculava sulla compravendita di grandi quantitativi di grano e prodotti similari.

- Piazza Guido da Montefeltro – qui sarà possibile ricordare la presenza degli orti dei monasteri del San Domenico, di Sant'Agostino e di Santa Caterina.

- Arrivo al San Domenico alle ore 16.30 con possibilità, per chi lo desidera, di visitare la mostra fotografica “Il Cibo” di Steve McCurry. È necessario prenotare al 349 1837505. Biglietto d’ingresso alla mostra di McCurry scontato € 10,00 + € 5,00 per la guida.