Forlì e il cibo: sapori, tradizione e storia si incontreranno al mercato coperto

Continuano le visite guidate targate "Forlì e il cibo", legate alla mostra del grande fotografo americano Steve McCurry.

Sabato 30 novembre, ritrovo alle 10 in piazza Cavour, ci sarà una visita condotta da una guida di Confguide Forlì aperta atutti sul tema "Il Mercato coperto di “Piazza delle erbe". Interverranno Viroli e Zelli. In piazza Cavour sarà possibile porre l’accento sul fatto che il Canale di Ravaldino scorre tuttora sotto la pavimentazione e a fianco del Mercato coperto. Verrà descritta l'evoluzione delle attività dei mercati, a partire dalle antiche "Cronache forlivesi" di Leone Cobelli, in particolare dal Proemio in cui l'autore ricorda una passeggiata in piazza nel 1455 e descrive dettagliatamente cosa si vendeva a quei tempi nelle bancarelle del mercato. Si parlerà poi della costruzione dell'edificio e delle sue caratteristiche. Una parte della visita guidata sarà dedicata alla Chiesa di San Francesco Grande e a Palazzo Orselli che un tempo sorgevano su quest’area. Attualmente questa zona viene definita “fooddistrict” perché negli ultimi anni vi si sono concentrate diverse attività di ristorazione.

Itinerario:

- Piazza Cavour - l'evoluzione urbanistica del luogo, dei mercati e la costruzione del Mercato coperto.

- Via delle Torri e piazzetta della Misura, per raccontare le attività mercantili che in passato si svolgevano in questa zona.

- Arrivo al San Domenico alle ore 11.30 con possibilità, per chilo desidera, di visitare la mostra fotografica “Il Cibo” di SteveMcCurry. Biglietto d’ingresso alla mostra scontato a 10 euro.